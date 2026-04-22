法人税およそ4800万円を脱税したとして、東京・台東区のIT関連会社と代表が刑事告発されました。東京国税局から告発されたのは、企業向けのITサービスを行う「マイハート」と胡雪嬌代表です。関係者によりますと、胡代表は、2024年までの2年間でおよそ1億8900万円の所得を隠し、法人税およそ4800万円を脱税した疑いが持たれています。取引先の名義でウソの請求書を作成し、明細書を改ざんして実際に出費があったかのように見せかけ