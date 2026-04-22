できるだけ野菜をたくさん摂りたい。でも、なかなか良い方法が見つからない。最近はサラダ屋さんも増えているし、美味しいんだけど……正直、2〜3時間もすればお腹が減ってしまう。やはり頑張って自炊するしかないか……。といったジレンマに終止符を打つのが、すき家の新作「シャキうま塩野菜牛丼」だ。ガッツリいきたいという本能と、野菜も食べたいという理性。その両方の期待に応える期間限定の一杯、実際に食べてみたのでその