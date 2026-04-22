※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 『シェニール織とか黄肉のメロンとか』は「読んで楽しいを目指し」、『ブーズたち鳥たちわたしたち』では「読んでびっくりしてもらいたい」と語っていた江國さん。「今作は、“読んで自由になってくれたらいいな”と思いながら書いていました。ここに出てくる人たちは皆、ちょっとはずれ者というか、一般的には褒められる感じではなかったりするのですが、それでも