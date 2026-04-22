早くも夏のような気温の日が増えた今日この頃。そんな暑い日には、冷たいスイーツが恋しくなりますよね。無印良品では、4月8日より新作の『オリジナルブレンド コーヒーミルクプリン』を発売開始。紙パック飲料のようなパッケージに包まれたコーヒーミルクプリンの味わいを、早速レビューしていきます。無印良品『オリジナルブレンド コーヒーミルクプリン』(250円)○まろやかさの中に深みがある無印良品の新作『オリジナルブレン