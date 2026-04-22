東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満が、全国各地の球場や周辺施設を訪れ、その魅力を発信するスポーツライブ＋の人気番組「真中満が行く！」。今回は、広島東洋カープの本拠地・MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島を舞台に、カープ3連覇の立役者で現在は広島ホームテレビ「ピタニュー」でMCを務める安部友裕と中田廉――通称「アベレン」とともにロケを敢行。屋内練習場のモザイクアートやリニューアルされた「カープギャラリー