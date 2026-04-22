Cygamesは、アメリカの競馬の祭典「第152回ケンタッキーダービー」への協賛を発表した。チャーチルダウンズ競馬場を運営するChurchill Downs Racetrackとパートナーシップを締結し、現地時間5月2日のケンタッキーダービーデーに冠レース「Pleasant Colony Presented by Cygames」を実施する。Cygamesが米G1・アメリカンオークスのメインスポンサーに就任近年ではフォーエバーヤングが3着にケンタッキーダービーは1875年に創