ITZYが新ミニアルバム『Motto』で電撃カムバックする。所属事務所JYPエンターテインメントは4月22日、公式SNSを通じてITZYの新ミニアルバム『Motto』のトレーラー映像とトラックリスト、プロモーションスケジューラーを一斉に公開した。【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋に今回の新アルバムは、昨年11月に発表した『TUNNEL VISION』以来、約6カ月ぶりに披露される。まずベールを脱いだトレーラー映像は、超現実的