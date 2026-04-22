少女時代を脱退したジェシカが、少女時代の曲を歌って賛否を呼んでいる。ジェシカは最近、ベトナムで開かれた単独コンサートで、『Gee』『Genie』『I Got A Boy』『The Boys』『Mr.Mr』など少女時代のヒット曲をメドレーで披露した。【写真】ジェシカ、“開きすぎ”な大胆ドレスさらにデビュー曲『Into the New World』をバラードバージョンで歌い、途中で涙まで見せた。この場面をめぐっては、「懐かしくて胸が熱くなった」という