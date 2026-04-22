ナナが自宅への強盗侵入事件に関連し、被害者として証人として出廷したなか、ファンに胸の内を明かした。4月21日、ナナは証人出廷を終えた後、ファンと交流するプライベートメッセージプラットフォームを通じて「顔を合わせたらあまりにも呆れて腹が立ち、感情のコントロールに失敗してしまった」とメッセージを送った。【写真】ナナ、事件当時を語る「母のため…」ナナは「でも、どこでも話せなかったことをすっきり全部話してき