乃木坂４６の菅原咲月が２２日、都内で「時をかける少女４Ｋデジタル修復版」先行上映会＆スペシャルイベントに出席した。今年で５０周年を迎える角川映画を記念し、５月１日からスタートする「角川映画祭」で上映される「時をかける少女」を先行上映。壇上では角川映画の名作「セーラー服と機関銃」を２０２７年に舞台化し、菅原が主演を務めることが発表された。同作の舞台化は初めて。歴史的作品での主演に「責任を感じ