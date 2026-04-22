乃木坂４６の小川彩が２２日、都内で「時をかける少女４Ｋデジタル修復版」先行上映会＆スペシャルイベントに出席。２０２７年に「時をかける少女」を舞台化し、小川が主演を務めることが発表された。今年で５０周年を迎える角川映画を記念し、５月１日からスタートする「角川映画祭」で上映される同作を先行上映。作品を見た感想について「ラストシーンの切ないところで胸がギュッとなった。自分がタイムリープした感覚に