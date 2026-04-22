【B1R-L シャーシキット スキンカラーC】 【B1R-L シャーシキット スキンカラーD】 8月 発売予定 価格：各5,940円 コトブキヤは、プラモデル「B1R-L シャーシキット スキンカラーC/スキンカラーD」をそれぞれ8月に発売する。価格は各5,940円。 本製品は、同社の美少女プラモデル「メガミデバイス」シリーズより