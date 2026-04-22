普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「鉈豆」はなんて読む？「豆」とついているから、マメ科の植物のことかな？と考えた方は正解です。これは、大きなさやが特徴的な植物の名前ですよ。いったい、「鉈豆」はなんと読むのでしょうか？正解を知