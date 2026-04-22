巨人・山崎伊織投手が２２日、ジャイアンツ球場でライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板し、打者１０人に計３０球無安打２四球４奪三振。「右肩コンディション不良」による離脱後、初の実戦形式となった。「しっかり投げられました。トレーナーさんたちにしっかりメニューを組んでもらってやってもらっているので、あとはしっかり僕が（１軍で）投げられるようになるだけだと思います」と語った。カウント１―１からスタート。直