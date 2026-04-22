北朝鮮が中国、ロシアとの国境交通網を同時に復元・拡張し、三国による経済連携が新たな段階に入りつつある。単なる物流の正常化にとどまらず、国際制裁下で「大陸型ネットワーク」の構築を狙う戦略的な動きとの見方が強まっている。米国の北朝鮮専門メディアであるNK Newsは21日（現地時間）、中国と北朝鮮を結ぶ鉄道区間で試験運行が確認されたと報じた。中国の動画共有アプリDouyinに投稿された映像には、吉林省の集安と北朝鮮