◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発。初回に３点を先制されたが、２回以降は“別人”のように立ち直り、５回まで４イニング続けて「０」を並べた。この日は正捕手スミスではなく、今季初めて打撃好調のラッシングとのバッテリー。初回。１番アダメスは遊ゴロ