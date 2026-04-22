早くも3度目の故障だ。【もっと読む】阪神・梅野隆太郎に残された“代打の神様”への道阪神ドラフト1位の立石正広（22=創価大・写真）が右脚のハムストリングスを筋損傷、別メニュー調整となった。1月の新人合同自主トレ中にいきなり右脚を肉離れし、リハビリを経て3月17日のオリックス二軍戦で実戦デビューしたものの、同25日の同戦で左手首の関節炎を発症して再びリタイア。今月14日に実戦復帰したばかりだった。藤川球