俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャスト７人が２２日に発表され、俳優・奥田瑛二の出演が発表された。女優で娘の安藤サクラは同作で「語り」を務めており、出演者と語りで“父子共演”となる。奥田が演じるのは、美濃・斎藤家に仕えていた慶の亡夫の父である堀池頼昌役。慶の父・安藤守就が織田方に寝返ったことで斎藤氏は敗北、堀池家も没落した。今は百姓として生計を立てている…というキャラク