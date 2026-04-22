【新華社合肥4月22日】中国安徽省宣城市績渓県で18日、古道文化探訪ツアー第2弾が始まり、ハイキング愛好者や研究者、海外からの参加者計約900人が徽杭古道の歴史と自然を体感した。西は同県伏嶺鎮から東は浙江省杭州市臨安区清涼峰鎮まで続く徽杭古道には、多くの史跡が残っている。古道文化探訪は今後も継続され、観光、スポーツとの一体化によって豊かな文化資源を掘り起こしていく。また観光と複数の産業・分野との融合