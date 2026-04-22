半世紀前はひと駅に1〜2軒ありました昨今はミニカーやプラモデルを買うとなると、大手量販店に行くかネットの通信販売か……みたいな状況が当たり前になっていますが、もちろんかつてはそうじゃありませんでした。【画像】1960年代の希少モデルも！筆者が訪れた、『閉店を決意した町の模型屋さん』全8枚今から半世紀も前の話ですが、自分が小学生の頃、自宅の近所にはミニカーやプラモデルを扱っているお店がたくさんありました