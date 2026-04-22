アイドルグループ・乃木坂46の小川彩（18）が22日、都内で行われた映画『時をかける少女 4K デジタル修復版』先行上映会＆スペシャルイベントに登場。『時をかける少女』が2027年に舞台化することが明かされ、小川が舞台で初の単独主演を務めることがサプライズ発表された。【全身ショット】舞台主演決定！キュートな笑顔を見せた小川彩筒井康隆氏原作の小説『時をかける少女』は、1972年にNHKでテレビドラマ化された第1作「タ