◇MLB カブス 7-4 フィリーズ(日本時間22日、リグリー・フィールド)カブスの今永昇太投手が7回1失点と好投し、今季2勝目を挙げました。前回16日のフィリーズ戦で今季初勝利を飾っていた今永投手。この日も同じチームを相手に今季5度目の先発マウンドにあがりました。初回、先頭打者に四球を与えるものの、その後3人で打ち取り、3回まで無安打ピッチングを続けます。5回に1点を先制してもらうと、直後の6回表にカイル・シュワバー選