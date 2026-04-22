アメリカのトランプ大統領からFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に指名された元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏が21日、公聴会で証言し、トランプ氏から独立して金融政策を判断する考えを強調しました。FRBのパウエル議長が5月に任期満了を迎える中、トランプ大統領から後任の議長に指名された元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏が21日、議会上院の公聴会に出席しました。次期FRB議長に指名 ウォーシュ氏「金融政策の独立性は不可欠