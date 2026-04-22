22日（水）北日本は急な雷雨に注意。九州は夕方から次第に雨。＜22日（水）の天気＞前日に引き続き、北日本の上空に寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になっています。北海道では午前中から局地的に雨雲がわいていて、夕方にかけて急な雷雨に注意が必要です。また、西風の強い状態も続き、特に東北北部では暴風が吹くおそれがあります。東日本や西日本は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっていますが、日中いっぱいは黄