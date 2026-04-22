2024年に赤城乳業から発売された”トッピンぎゅ～！”。SNSを中心に話題になり2026年3月24日(火)より再登場しました!ホイップクリーム風味のアイスにチョコソースとカラースプレーを詰め込んだ、ワクワク感のあるアイスバー。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪ まるで夢のようなアイスバー 194円(税込) 2