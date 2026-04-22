歌手で俳優の倉沢淳美の長女（59）で、タレントのケイナ（27）が、幼少期の親子での水着姿や2ショットを披露し、注目を集めている。【映像】母・倉沢淳美との親子水着ショットやドバイの実家テレビ朝日系「欽ちゃんのどこまでやるの！」で誕生したユニット「わらべ」のかなえ役でデビューした倉沢淳美と、オーストラリア人の父との間に生まれたケイナ。幼少期はオーストラリア、12歳からはドバイで生活し、2017年にはカナダの