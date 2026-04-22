お笑いトリオ・安田大サーカスのHIRO（49）が、新車の軽バンで車中泊することを明かし、話題になっている。【映像】HIROのカスタムした愛車の数々これまでInstagramで愛車を紹介してきたHIRO。ロングスクリーンを装着したYAMAHA「アクシスZ」や、リアキャリアを交換したHonda「スーパーカブ110」なども披露してきた。HIROは他にも軽自動車を所有しており、2026年3月の投稿では「コノ車も後少しでお別れ4月中には新しいハイ