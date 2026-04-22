ワークキャリアとライフキャリアの双方に影響を及ぼし、居住地や働き方などの様々な変化も伴う転勤。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「マイナビ 転勤と転職に関する調査レポート2026年（個人・企業）」によると、転職を希望する正社員の約7割が「転勤がある会社で働きたくない」と回答したことがわかりました。転勤がある会社で働きたくない理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】転勤がある