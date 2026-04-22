ファン待望の新型「スカイライン」 早くもディーラーに問い合わせが2026年4月14日、日産は長期ビジョンの発表の場において「スカイライン」のティザー画像を世界初公開しました。ユーザーから寄せられた問い合わせについて、日産ディーラーに聞いてみました。「スカイライン」の名を冠したモデルがデビューしたのは1957年4月。69年も前のことです。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型スカイライン」の姿です！ 画像で