民間の信用調査会社「帝国データバンク」がきょう（22日）に発表した「岡山県・価格転嫁に関する実態調査（2026年2月）」によると、岡山県内企業の価格転嫁率（コスト上昇分を販売価格に反映できている割合の平均）は38.2%にとどまりました。 【写真を見る】岡山県の価格転嫁率は38.2%価格転嫁が進まない背景に「消費者の節約志向」か【帝国データバンク調査】 2025年7月調査から6.1ポイント上昇 前回の2025年7月