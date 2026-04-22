6月から岡山市北区で開かれる公演を前に、木下サーカスが岡山市の福祉施設利用者に招待券を贈りました。 【写真を見る】“木下大サーカス”岡山公演の招待券を福祉施設利用者に贈呈6月から4年ぶりに岡山ドーム隣の特設会場で地元公演【岡山】 木下サーカスの木下唯志社長らが岡山市の大森市長を訪ね、市に福祉施設利用者の招待券5,000枚を贈りました。 岡山市で生まれた木下大サーカスは、世界