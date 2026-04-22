岡山市消防局は、岡山市と吉備中央町に「林野火災注意報」をきょう（22日）午前9時に発令しました。今月1日の運用開始以降、初めてとなります。 【写真を見る】【林野火災注意報】岡山市と吉備中央町に発令「たき火や火入れなど屋外で火の使用を控えて」【22日】 「林野火災注意報」は、昨年（2025年）、全国各地で相次いだ林野火災を受け、その予防を目的に全国的に運用が始まっていて、岡山市消防局でも今月1日から導入してい