私はエナ。夫ユウキがニンニク臭をさせて帰宅し、私がニオイづわりから吐いてしまいました。ビジネスホテルに泊まったユウキから翌朝「無事出社した」とLINEが。私は連絡に安心するどころか、昨日の吐き気を思い出してイライラ。すぐに母を呼んで、昨日の一連の流れを愚痴ることにしました。しかし母は意外にも、「甘えすぎじゃない？」と私に言います。ユウキの普段の優しさを挙げ、「たった一度の失敗でそこまで怒るのは言いすぎ