角川映画50周年を記念した『角川映画50周年プロジェクト』の第3弾として、乃木坂46の小川彩主演で『時をかける少女』が、乃木坂46の菅原咲月主演で『セーラー服と機関銃』が2027年に舞台化されることが決定した。 参考：『セーラー服と機関銃』など4K版初披露作品も角川映画50周年記念『角川映画祭』開催決定 1976年に公開された『犬神家の一族』からスタートした角川映画は、「読んでから