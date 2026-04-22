山形県の経済動向の月例報告が公表され、県は県内経済について「持ち直しの動きに弱さが見られる」との判断を継続しています。 【写真を見る】経済動向月例報告県内経済は「持ち直しの動きに弱さ」（山形） これは県が毎月公表しているもので、今月の報告は、今年２月の経済指標を中心に作られています。 それによりますと、個人消費は、スーパーの販売額が１６か月連続で前年を上回っています。 住宅建設は、持