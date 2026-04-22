マンゴーの生産量県内トップを誇るJAそお鹿児島が収穫祭を開き、マンゴーをPRしました。大崎町でマンゴーの収穫祭が行われ、関係者がとれたてのマンゴーをPRしました。JAそお鹿児島の9人の生産者が精魂込めて育て、3月下旬から収穫が始まっています。今年は、実が大きくなる時期に晴れの日が続いたため、大きさや形、色づきもよく甘いマンゴーに仕上がっているということです。今年は16.9ト