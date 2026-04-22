ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。【写真】ツヤツヤ…！潤い髪を見せた宇野実彩子宇野は軽やかな純白ドレス姿で登場。「このようなステキな機会に呼んでいただけてうれしく思っています」とあいさつ。そして「商品の良さや私たちの楽しいお話を…」と宇野が話すと、與は「楽しいお話できます、そんなこと？」とツッ