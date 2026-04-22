7人組グループ・Travis Japanの最新シングル「陰ニモ日向ニモ」が、22日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算2作目の1位を獲得した。【動画】メンバーが撮影した“Vlog”も！特典ティザー映像週間ポイントは29.3万PT（293,480PT）で、前回1位を獲得した「Say I do / Tokyo Crazy Night」（2025年3月17日付、175,246PT）を上回る自己最高を記録した。表題曲は2月16日にデジタル先行配信されており、そ