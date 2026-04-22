3児の母で、お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（50）が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。10キロのダイエットに成功したことを明かし、ビフォー・アフターを披露した。【動画】「更年期でも変われた！」ダイエットで10キロの減量！くわばたりえのビフォー・アフター※52秒ごろ〜動画は「大変お見苦しい動画からのスタートになりますが…是非、最後まで観ていただけたらありがたいです。更年期でも変われた！」