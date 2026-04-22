モデルの山田優（41）が22日、「Cleo’s Beaute（最後の「e」=アキュート・アクセント付き／クレオズボーテ）リブランディング・新商品発表会」に登壇した。【全身ショット】華やか！白のドレスで登場した山田優会場に集まった報道陣、インフルエンサーに見守られながら、白のドレスを華麗に着こなし、大階段から笑顔で登場した山田。トークセッションでは、仕事に育児にと、多忙ななかで、美容へのこだわりを聞かれると「自分