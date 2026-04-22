熊本県益城町では、子ども達の健やかな成長を願って、約200匹の「こいのぼり」が気持ち良さそうに泳いでいます。 益城町のグランメッセ熊本では、住宅事情などでこいのぼりを飾る家庭が減っている中、広大な敷地で楽しんでもらおうと、毎年、飾り付けています。 芝生の上を悠々と泳ぐ約200匹の「こいのぼり」は、地元益城町を中心に、個人や団体から贈られたものです。 こいのぼりは熊本地震が発生した時も飾られていて、多くの