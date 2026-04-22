右肩のコンディション不良からの復帰を目指す巨人・山崎伊織投手が22日、川崎市のジャイアンツ球場で故障後初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者10人と対戦し、許した安打制の打球は0。最速148キロマークするなど4三振も奪い「しっかり投げられた。トレーナーさんたちもしっかりメニュー組んでやってもらってるんで、あとは僕が投げられるようになるだけだと思います」と充実した表情を浮かべた。開幕投手候補