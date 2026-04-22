◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手（27）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。初回に失点する苦しい展開となったが、その後は立ち直り、3失点で先発投手としての責任投球回を投げきった。初回先頭のアダメスに遊撃内野安打を許すと、キム・ヘソンの送球エラーも絡んで無死二塁。次打者・アラエスに左前打、3番・チャプマンに四球を与