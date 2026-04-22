南海トラフ巨大地震で甚大な被害が想定される三重県紀宝町に、4基目となる津波避難タワーが完成しました。三重県の最南端に位置する紀宝町は、南海トラフ巨大地震が発生した場合に最短5分ほどで第一波が到達し、最大11mの津波が想定されています。今回新たに井田地区に建設された避難タワーは、避難所が海抜14m、屋上は海抜18mで、津波や液状化に耐え得る構造になっているということです。また、100平方mほど