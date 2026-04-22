■これまでのあらすじ妻から夫を奪おうとした彼女が、夫の会社に派遣としてやって来た。夫は「疑われると思った」と、妻にその事実を黙っていた。「信じてくれ」と夫は言うが、一度裏切られている妻は信じられずに苦しむ。そんな中、彼女から「事情を説明したい」というメールが届いて…。夫の会社で派遣社員として働き始めた元浮気相手。どういうつもりなのかと問いただすと、彼女はいきなり「ごめんなさい」と頭を下げてきました