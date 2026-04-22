桜島の火山活動続く 桜島では、きのう爆発が１回と噴火が1回発生し、鹿児島市街地側や姶良市側などに降灰がありました。 きょう２２日午前１０時半現在、噴火回数として計測される火口から1000ｍ以上の噴煙は確認されていませんが、南岳山頂火口から低い噴煙が出ている時間帯があります。 鹿児島市街地側でも火山灰独特の硫化水素の臭いが漂っています。 噴火警戒レベルは3の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね