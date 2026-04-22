【モデルプレス＝2026/04/22】ピーチ・ジョンは、フリーアナウンサーの森香澄をブランドの新ミューズとして発表。あわせて、第1弾となるビジュアルと動画が公開された。【写真】30歳フリーアナ、美ボディ際立つランジェリー姿◆森香澄「ピーチ・ジョン」新ミューズにビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がっ