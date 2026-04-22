Raylowgh Annoが、シングル「Sunken Rogue」をクリエイティブレーベル w.a.uよりリリースした。今作は、疾走感溢れるUKクラブミュージック由来のブレイクビーツに、洗練されたジャジーなコードワークが融合した一曲。Raylowgh Annoの持ち味であるスモーキーなボーカルが、退廃的なムードと色気を演出している。Puma Blue や King Krule と共鳴するような音楽的ルーツを感じさせつつ、独自の美学が反映されたサウンドに仕上がってい