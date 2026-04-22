東京午前のドル円は１５９．１８円付近までやや下落したが、午前の値幅は３０銭程度と狭く、模様眺めムードが強い。トランプ米大統領が期限を明示せず、イランとの協議の結論が出るまで停戦を続ける方針を示したが、イランがこれに同意するのか不透明で、イランの公式な発表を待つ時間帯となっている。 ユーロ円は１８７円ちょうど付近、ポンド円は２１５円前半、豪ドル円は１１４円ちょうど付近で推移し、