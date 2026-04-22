２２日前引けの日経平均株価は前営業日比３０４円３９銭高の５万９６５３円５６銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１２３９万株、売買代金概算は４兆８０億円。値上がり銘柄数は２６３、対して値下がり銘柄数は１２７０、変わらずは４１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方は前日の欧米株安を受け利益確定売り優勢で始まったが、寄り後は一貫して下げ渋り、ほどなくしてプラス圏に転じた。半導体